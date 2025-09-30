Неузнаваемый Пономарев показал свое фото 25-летней давности: как выглядел певец в юности

Александр Пономарев / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Украинский певец Александр Пономарев показал свое архивное фото 25-летней давности.

Черно-белым снимком артист поделился в Instagram. Исполнитель, которого просто не узнать, позировал перед объективом фотокамеры в рубашке и с короткими волосами, окрашенными в светлый цвет. Фотография была сделана в начале 2000-х годов. Поэтому, Александру Пономареву тогда было около 27 лет. На снимке можно разглядеть, как певец выглядел в юности.

Александр Пономарев / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Кроме того, Александр Пономарев высказался о культуре вождения. Исполнитель говорит, что взял себе за правило пропускать других водителей во время движения. Артист сделал для себя вывод, что это заряжает положительной энергией, ведь чувствуется благодарность от других участников дорожного движения.

"Как только меня просят - сразу пропускаю. Представляю, что в той машине едут мои друзья или родные. И так становится немного проще дать дорогу. И знаете, это совсем другое ощущение. В спину к тебе летят не проклятия, а благодарность. Ты просто чувствуешь эту положительную энергию. И от этого ехать становится легче и радостнее. И еще, я не заметил потери времени!" - говорит артист.

