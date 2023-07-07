Неузнаваемый Сергей Бабкин на забавном фото показал, как выглядел с женой 15 лет назад

Украинский певец Сергей Бабкин на забавном фото показал, как выглядел с женой, актрисой Снежаной, 15 лет назад.

В своем Instagram знаменитость поделился архивным снимком. На фото Бабкина просто не узнать. У него была борода и густая шевелюра без седины. В частности, певец ехал в плацкартном вагоне поезда.

Рядом с Сергеем лежала на верхней полке его жена Снежана. Актриса тогда не красила волосы в черный цвет, а также делала себе челку.

В частности, фотография была сделана 15 лет назад, а именно в далеком 2008 году.

Сергей и Снежана Бабкины / Фото: instagram.com/babkin_official

"15 лет назад... 2008 год, в пути со Снежаной", — подписал снимок певец.

Напомним, что недавно Снежана Бабкина показала редкое фото с заметно подросшей дочерью Веселиной от Сергея Бабкина. На снимке актриса просто ошеломила сходством с 12-летней девочкой.

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