Неузнаваемый солист ТИК Виктор Бронюк шокировал невероятным похудением

Артист ошеломил внешним видом во время съемок видео с Jerry Heil.

Солист группы ТИК Виктор Бронюк в канун новогодних праздников порадовал поклонников кавером на свой культовый хит "Олені".

Артист добавил стильную аранжировку и исполнил композицию в неожиданной подаче дуэтом с молодой украинской певицей Jerry Heil. Трек записали за неделю.

"Мы с командой давно хотели сделать апгрейд на эту песню. Но дальше разговоров дело не продвигалось. И здесь несколько месяцев назад звонит Яна (Jerry Heil), переживает и очень осторожно спрашивает о моей реакции на идею сделать римейк. "А почему нет? – говорю. – Есть желание творчески поработать – давай поработаем. Практика записывать дуэты на известные произведения давно существует. Римейк часто становится даже более успешным, чем оригинал", — отметил Бронюк.

За современный музыкальный саунд отвечала Jerry Heil. Бронюк привык долго накапливать живой звук в студии и удивился, что на этот раз музыкальная фонограмма была заранее готова. Но в идеях с молодой исполнительницей они сошлись, оставалось только записать вокал.

По словам Виктора Бронюка, без "Оленів" и сейчас не обходится ни один концерт: "Были ситуации, когда мы решали, что не будем ее петь, но люди просят – ничего не остается, просьбу нужно выполнять".

Отметим, что во время записи песни Бронюк снялся в фотосессии, во время которой шокировал изменениями во внешности. В октябре артист признался, что уже успел похудеть на 30 кг. Как тогда рассказал Бронюк, он отказался от алкоголя, начал следить за питанием, пошел в зал и увлекся скандинавской ходьбой.

Виктор Бронюк к похудению / instagram.com/viktorbronyuk_official

Виктор Бронюк после похудения

Напомним, что свой хит "Олені" Бронюк написал, когда учился на последних курсах университета, в 2000-2003 годах, а в свет песня вышла в 2007 году. Виктор до сих пор помнит, как написал ее днем на паре карандашом на двойном листе. "Вечером она уже исполнялась в нашей комнате общежития. Самое интересное, когда я там ее официально презентовал, коллеги уже пели ее в коридорах. Хотя первая публичная реакция на трек была не очень положительной. Многие известные продюсеры, когда мы показывали им демо, говорили нам в лицо: о таком петь нельзя", – вспомнил артист.

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