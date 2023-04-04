Неузнаваемый Тарас Цымбалюк показал, как выглядел до популярности: "Работал стюардом на матчах"

Украинский актер Тарас Цымбалюк показал, как выглядел до того, как стал популярным.

В своем Instagram знаменитость поделился архивными кадрами. На первом фото Тарас изображен на футбольном стадионе. Как рассказал Цымбалюк, он учился на первом курсе, а параллельно подрабатывал стюардом, то есть во время матча следил за соблюдением порядка и безопасности.

"А это первый курс – 2007 год. Подрабатывал стюардом на футбольных матчах", – отметил Тарас.

Тарас Цымбалюк, 2007 год / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Следующее фото, которым поделился актер, было сделано уже в 2011 году. На снимке актера просто не узнать. Тарас еще не был такого крепкого телосложения, его волосы были длинные и вьющиеся.

Тарас Цымбалюк, 2011 год / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, ранее знаменитый актер возмутил своих подписчиков. Знаменитость высказался об отказе украинцев от русского языка и объяснил, почему не нужно заставлять это делать. Однако, когда Тарас приводил примеры о русскоязычном населении, возмутил некоторых пользователей.

Читайте также: