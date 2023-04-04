Неузнаваемый Тарас Цымбалюк показал, как выглядел до популярности: "Работал стюардом на матчах"

Актер поделился архивными фотографиями.
Украинский актер Тарас Цымбалюк показал, как выглядел до того, как стал популярным.
В своем Instagram знаменитость поделился архивными кадрами. На первом фото Тарас изображен на футбольном стадионе. Как рассказал Цымбалюк, он учился на первом курсе, а параллельно подрабатывал стюардом, то есть во время матча следил за соблюдением порядка и безопасности.
"А это первый курс – 2007 год. Подрабатывал стюардом на футбольных матчах", – отметил Тарас.
Следующее фото, которым поделился актер, было сделано уже в 2011 году. На снимке актера просто не узнать. Тарас еще не был такого крепкого телосложения, его волосы были длинные и вьющиеся.
Напомним, ранее знаменитый актер возмутил своих подписчиков. Знаменитость высказался об отказе украинцев от русского языка и объяснил, почему не нужно заставлять это делать. Однако, когда Тарас приводил примеры о русскоязычном населении, возмутил некоторых пользователей.
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