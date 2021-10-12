Неузнаваемый Том Круз с распухшим лицом шокировал изменениями во внешности

Актера заподозрили в злоупотреблении уколами красоты.

Голливудский актер Том Круз шокировал поклонников изменениями во внешности.

В минувшую субботу, 9 октября, звезда "Миссии невыполнимой" вместе с сыном побывал на бейсбольной игре в Сан-Франциско. Там его заметили папарацци и просто не устояли, чтобы не сделать фото. Визуально некогда секс-символ очень изменился.

Поклонники 59-летнего актера заподозрили его в злоупотреблении уколами красоты, а кто-то вообще уверен, что Круз сделал пластическую операцию, поскольку его лицо теперь выглядит иначе — его щеки имели довольно округлый и неестественный вид.

Том Круз сейчас / Associated Press

Том Круз сейчас / Associated Press

Что случилось с его щеками? Он похож на бурундука

Что он сделал со своим лицом?

Что ты сделал со своим невероятным лицом? Пожалуйста, перестань колоть это дерьмо в лицо

Том Круз в 2011 году / Associated Press

Кстати, это уже не первый раз, когда Тома Круза заподозрили в пластической операции. В 2016-м, во время вручения премии BAFTA, фаны заметили некоторые изменения во внешности артиста. Однако тогда они были не столь заметны.

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