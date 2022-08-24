Неверного экс-мужа Шакиры застали за пылкими поцелуями с 23-летней копией певицы

Так, по Сети ходят фото и видео, на которых бывший муж Шакиры Жерар Пике зажигает на одном из мероприятий со своей новой избранницей.

Сердцем любвеобильного Пике завладела 23-летняя Клара Чиа, которая является молодой копией Шакиры.

Поговаривают, что именно из-за нее футболист бросил артистку. Жерар познакомился с молодой женщиной в одном из ночных клубов, где та работала официанткой. И вроде бы влюбился с первого взгляда.

Позже Пике устроил молодую пассию в одну из своих компаний пиарщицей. Распространяются слухи, что пока Шакира была с двумя их маленькими сыновьями дома, неверный Пике приятно проводил время на работе.

А однажды футболист привел новую избранницу домой, а Шакира вернулась раньше времени и все узнала. Поговаривают, что Пике настроен в отношении Чиа серьезно и уже познакомил ее с родителями и своими детьми от Шакиры.

Напомним, что в июне Шакира сообщила, что после 12 лет брака расстается со своим партнером Жераром Пике. Говорят, что разорвать отношения с 35-летним благоверным 45-летняя Шакира решила после того, как узнала о его многочисленных изменах.

Шакира и Жерар Пике / Фото: Associated Press

Отметим, что Шакира и Жерар Пике были вместе с 2001 года. За это время у пары родилось двое сыновей – 9-летний Милан и 7-летний Саша.

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