Неверного экс-мужа Шакиры Жерара Пике застали с новой любовницей

После громкого развода с колумбийской певицей Шакирой личную жизнь испанского футболиста Жерара Пике не обсуждает разве что ленивый.

Похоже, страсти между супругами утихли, поэтому Шакира позволила бывшему увидеться с их детьми. Как известно, после разрыва Шакира с сыновьями – 8-летним Сашей Пике Мебараком и 10-летним Миланом Пике Мебараком переехала в США.

Жерар Пике и Шакира / Фото: Associated Press

На днях в Майами детей посетил их отец. Впрочем, как пишет ряд испанских СМИ, в Майами любвеобильный Пике совместил полезное с приятным и уже успел закрутить новый роман. Так, футболиста застали с неизвестной блондинкой, которая обнималась с ним и делала фото.

Жерара Пике увидели с новой любовницей

Интересно, что о разрыве с 23-летней Кларой Чиа, из-за которой Пике и бросил Шакиру, футболист ничего не говорил. Так же неизвестно, знает ли об интрижке благоверного Чиа.

Жерар Пике и Клара Чиа / Фото: instagram.com/3gerardpique

Кстати, ранее в СМИ распространялась информация, что Клара Чиа также изменила Жерару Пике. Девушка не устояла перед тренером "Манчестер Сити" и бывшим тренером "Барселоны" Пепом Гвардиолой.

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