Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Неверного экс-мужа Шакиры Жерара Пике застали с новой любовницей

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
748
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Неверного экс-мужа Шакиры Жерара Пике застали с новой любовницей

Жерар Пике / Фото: Getty Images

Похоже, свой выбор на 23-летней Кларе Чиа футболист не остановил.

После громкого развода с колумбийской певицей Шакирой личную жизнь испанского футболиста Жерара Пике не обсуждает разве что ленивый.

Похоже, страсти между супругами утихли, поэтому Шакира позволила бывшему увидеться с их детьми. Как известно, после разрыва Шакира с сыновьями – 8-летним Сашей Пике Мебараком и 10-летним Миланом Пике Мебараком переехала в США.

Жерар Пике и Шакира / © Associated Press
Жерар Пике и Шакира / Фото: Associated Press

На днях в Майами детей посетил их отец. Впрочем, как пишет ряд испанских СМИ, в Майами любвеобильный Пике совместил полезное с приятным и уже успел закрутить новый роман. Так, футболиста застали с неизвестной блондинкой, которая обнималась с ним и делала фото.

Жерара Пике увидели с новой любовницей / ©
Жерара Пике увидели с новой любовницей

Интересно, что о разрыве с 23-летней Кларой Чиа, из-за которой Пике и бросил Шакиру, футболист ничего не говорил. Так же неизвестно, знает ли об интрижке благоверного Чиа.

Жерар Пике и Клара Чиа / © instagram.com/3gerardpique
Жерар Пике и Клара Чиа / Фото: instagram.com/3gerardpique

Кстати, ранее в СМИ распространялась информация, что Клара Чиа также изменила Жерару Пике. Девушка не устояла перед тренером "Манчестер Сити" и бывшим тренером "Барселоны" Пепом Гвардиолой.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
748
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация