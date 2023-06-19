Неверный экс-муж Шакиры Жерар Пике планирует свадьбу с молодой любовницей – СМИ

Экс-муж колумбийской певицы Шакиры, испанский футболист Жерар Пике планирует жениться на 24-летней Кларе Чиа, с которой изменял бывшей жене.

Об этом изданию Daily Mail рассказал источник, близкий к окружению спортсмена. Как отмечается, пара планирует сыграть свадьбу в ближайшее время. Пике и Клара уже приняли это важное решение.

Как утверждает издание, футболист собирается сделать предложение новой возлюбленной на свадьбе брата Марка, которая состоится 24 июня.

Жерар Пике с новой девушкой / Фото: instagram.com/3gerardpique

"Жерар Пике и Клара Чиа собираются жениться. Бывший футболист и его девушка приняли это очень важное решение. Они также выбрали идеальный момент, чтобы обнародовать хорошую новость. Объявление будет сделано в другую важную дату для Пике, свадьбу его брата Марка, который собирается жениться 24 июня", — рассказал инсайдер.

Тем временем слухи вокруг личной жизни Шакиры тоже набирают обороты. Поговаривают, что артистка закрутила роман с автогонщиком "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном. Парочка якобы находится на ранней стадии отношений и ближе знакомится друг с другом.

Шакира и Льюис Хэмилтон / Фото: Associated Press

Напомним, Шакира и Жерар Пике разошлись в июне 2022 года после 11 лет отношений. Причиной тому стали многочисленные измены со стороны футболиста. Артистка случайно узнала о романе мужа с другой и ушла от него. Тем временем Пике начал официально встречаться с любовницей Кларой Чиа.

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