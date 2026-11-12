"Невероятно цинично": мужчина Федишин разнес заявление медучреждения и показал видео больницы после трагедии

Ирина Федишин и ее муж

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Муж певицы Ирины Федишин Виталий Челнык раскритиковал официальный ответ медучреждения во Львове на ситуацию с потерей их дочери и поделился подробностями, которые, по его словам, вызвали у него особое возмущение.

После обнародования заявления медицинского учреждения Виталий остался недоволен объяснениями руководства. Учреждение сообщило о кадровых решениях и будущих изменениях в работе. В частности, речь шла о намерениях обеспечить круглосуточную УЗИ-диагностику и дополнительное обучение персонала. Однако мужчина артистки поинтересовался, почему такие меры не ввели раньше. Он также затронул вопрос ответственности за недостатки в работе медиков. А впоследствии рассказал еще об одном эпизоде, который, как утверждает, его глубоко поразил.

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«Но остается главный вопрос: кто понесет ответственность за недостатки, приведшие к трагедии, за недостатки, которые вы обещаете исправить?» — написал челнок в Instagram.

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Сообщение Виталия Челнока

Сообщение Виталия Челнока

По словам Виталия, он обратил внимание на видео, которое, как он утверждает, директор медучреждения опубликовала на следующий день после смерти их ребенка. В ролике якобы речь шла о розыгрыше бесплатного УЗИ для беременных, состоящих на учете в учреждении. Муж воспринял такую публикацию особенно болезненно. Ведь, по его словам, в ночь, когда его жена находилась в критическом состоянии, дежурного специалиста по ультразвуковой диагностике в медучреждении не было.

«Больно. Цинически. Невероятно цинично», — эмоционально отреагировал он.

Сообщение Виталия Челнока

Виталий также обратил внимание, что, по его мнению, возможность организовывать розыгрыши медицинских услуг не согласуется с ситуацией, о которой он рассказывает. Мужчина отметил важность доступа к УЗИ в неотложных случаях и задал руководству учреждения соответствующий вопрос.

«Почему вы находили возможность разыгрывать бесплатное УЗИ, но не обеспечили доступность неотложной УЗИ-диагностики ночью, когда она была нужна пациентке?» — обратился он к представителям медучреждения.

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Сообщение Виталия Челнока

Напомним, в октябре Ирина Федишин и ее муж Виталий Челнык пережили потерю дочери, которая умерла на 35-й неделе беременности. После трагедии певица столкнулась с тяжелыми осложнениями, в результате которых ей удалили матку. Затем Виталий публично рассказал об обстоятельствах пережитого семьей и высказал претензии к действиям медицинского персонала. По результатам проверки Минздрава в работе медучреждения также выявили ряд нарушений. Больница отреагировала.

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