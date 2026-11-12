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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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"Невероятно цинично": мужчина Федишин разнес заявление медучреждения и показал видео больницы после трагедии

Виталий Челнык отреагировал на официальное заявление медучреждения и рассказал, почему его возмутила публикация директора с розыгрышем бесплатного УЗИ.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Ирина Федишин и ее муж

Ирина Федишин и ее муж

Муж певицы Ирины Федишин Виталий Челнык раскритиковал официальный ответ медучреждения во Львове на ситуацию с потерей их дочери и поделился подробностями, которые, по его словам, вызвали у него особое возмущение.

После обнародования заявления медицинского учреждения Виталий остался недоволен объяснениями руководства. Учреждение сообщило о кадровых решениях и будущих изменениях в работе. В частности, речь шла о намерениях обеспечить круглосуточную УЗИ-диагностику и дополнительное обучение персонала. Однако мужчина артистки поинтересовался, почему такие меры не ввели раньше. Он также затронул вопрос ответственности за недостатки в работе медиков. А впоследствии рассказал еще об одном эпизоде, который, как утверждает, его глубоко поразил.

«Но остается главный вопрос: кто понесет ответственность за недостатки, приведшие к трагедии, за недостатки, которые вы обещаете исправить?» — написал челнок в Instagram.

Сообщение Виталия Челнока

Сообщение Виталия Челнока

Сообщение Виталия Челнока

Сообщение Виталия Челнока

По словам Виталия, он обратил внимание на видео, которое, как он утверждает, директор медучреждения опубликовала на следующий день после смерти их ребенка. В ролике якобы речь шла о розыгрыше бесплатного УЗИ для беременных, состоящих на учете в учреждении. Муж воспринял такую публикацию особенно болезненно. Ведь, по его словам, в ночь, когда его жена находилась в критическом состоянии, дежурного специалиста по ультразвуковой диагностике в медучреждении не было.

«Больно. Цинически. Невероятно цинично», — эмоционально отреагировал он.

Сообщение Виталия Челнока

Сообщение Виталия Челнока

Виталий также обратил внимание, что, по его мнению, возможность организовывать розыгрыши медицинских услуг не согласуется с ситуацией, о которой он рассказывает. Мужчина отметил важность доступа к УЗИ в неотложных случаях и задал руководству учреждения соответствующий вопрос.

«Почему вы находили возможность разыгрывать бесплатное УЗИ, но не обеспечили доступность неотложной УЗИ-диагностики ночью, когда она была нужна пациентке?» — обратился он к представителям медучреждения.

Сообщение Виталия Челнока

Сообщение Виталия Челнока

Напомним, в октябре Ирина Федишин и ее муж Виталий Челнык пережили потерю дочери, которая умерла на 35-й неделе беременности. После трагедии певица столкнулась с тяжелыми осложнениями, в результате которых ей удалили матку. Затем Виталий публично рассказал об обстоятельствах пережитого семьей и высказал претензии к действиям медицинского персонала. По результатам проверки Минздрава в работе медучреждения также выявили ряд нарушений. Больница отреагировала.

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