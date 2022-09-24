"Невероятное трио": MONATIK, Зарицкая и Roxolana зажгли на благотворительном концерте в Варшаве

На днях в рамках благотворительного тура "ART Оборона" MONATIK выступил в Варшаве.

Каждый концерт проходит с невероятным аншлагом, ведь на концерты за моральной поддержкой приходят не только временно вынужденные переселенцы, но и европейцы, которые активно доначат и поддерживают Украину.

Для поклонников, которые приходят на концерты и становятся частью "ART Обороны", MONATIK постоянно готовит что-то новое: неожиданные звездные гости, премьеры песен, проникновенное исполнение известных композиций.

MONATIK всегда популяризировал объединение разных артистов, направлений в общие коллаборации, автором которых он выступает. Сейчас артист видит своей миссией сделать как можно больше для нашего общего светлого будущего и поддерживает молодых артистов, а также выдающихся исполнителей в творческой обороне нашей страны.

Формат концертов "ART Оборона" также особенный, ведь до самого начала концерта неизвестно, кого из артистов он пригласил, а уже на самом концерте гости слышат эксклюзивную мешап-коллаборацию, которую MONATIK исполняет вместе с приглашенными артистами.

Так, в Казахстане на одной сцене с MONATIK спела Данелия Тулешова, которую артист привел к победе на проекте "Голос країни". Сюрпризом в Кракове стала Дарья Красновецкая, которая была участницей команды MONATIK на проекте "Голос країни". На одну сцену с MONATIK в Мюнхене вышел выдающийся украинский певец Сергей Бабкин, во Франкфурте присоединилась исполнительница хита "Чи разом?" — KOLA, в польской части тура вместе с "ART Обороной" стали ROXOLANA и KAZKA. Вместе артисты исполнили трек Roxolana и KAZKA "Не своя".

Такой сюрприз очень понравился собравшимся в зале. Коллаборацию они комментируют так: "Удивительное трио", "Спасибо всей команде, которая организовала это благотворительное мероприятие, было очень тепло", "спасибо, это было невероятно".

Отметим, что с каждого концерта MONATIK продолжает покупать важное военное оборудование на фронт. Так, недавно один из военных записал видеообращение, в котором поблагодарил артиста за поддержку.

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