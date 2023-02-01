Невероятные локации, вдохновленные украинскими видами: вышел основной трейлер "Мавки. Лісової пісні"

Вышел основной трейлер украинского анимационного фильма "Мавка. Лісова пісня", медиапартнером которого стал канал "1+1".

В нем зрители увидят эксклюзивные кадры, больше раскрывающие сюжет, и впервые услышат саундтрек "Мова Вітру", который в дуэте записали Кристина Соловий и Артем Пивоваров.

В трейлере Мавка предстает перед зрителями в новом образе – она просыпается после зимнего сна и пробуждает весь Магический Лес. Этот ее ежегодный ритуал восходит к премьере ленты, которая состоится в начале марта.

Фото из мультфильма "Мавка. Лісова пісня"

Фото из мультфильма "Мавка. Лісова пісня"

Также в видео рассказывается о давней упорной борьбе двух миров – Мира Леса и Мира Людей.

В трейлере показаны невероятные локации, вдохновленные украинскими видами. Однако пейзажи мультфильма не являются их точной копией. Взяв за основу ландшафты Украины, художники проекта создали новый фантазийный мир Мавки.

"Вселенная Мавки богата сокровенными смыслами, и каждый ее элемент детально продуман. Советуем зрителям быть бдительными во время просмотра трейлера, а впоследствии – и мультфильма, чтобы не пропустить никакой важной детали. Например, Магический Лес Мавки. Художники и аниматоры уделили внимание каждому листочку, объекты очень хорошо проработаны технически, также в них заложены определенные смыслы. Орнаменты и символы – важная составляющая нашей истории. Они изображены на деревьях, камнях, на самих героях и их одежде, предметах обихода", - рассказал режиссер анимационной ленты Олег Маламуж.

Фото из мультфильма "Мавка. Лісова пісня"

Фото из мультфильма "Мавка. Лісова пісня"

Фото из мультфильма "Мавка. Лісова пісня"

На широкие экраны анимационная лента "Мавка. Лісова пісня" выйдет 2 марта 2023 года.

Читайте также: