Невеста экс-мужа Ани Лорак ответила на упреки о том, что Мурат ее бросит

Невеста экс-мужа Ани Лорак ответила на упреки о том, что Мурат ее бросит

Избраннице бизнесмена надоело читать комментарии от хейтеров.

Невесту бывшего мужа певицы Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, часто хейтят в комментариях.

В частности, ей постоянно пишут, что Мурат любит только Каролину, а ее он рано или поздно бросит. Более того, некоторые комментируют внешность Лилии и не стесняются ее обозвать.

Похоже, возлюбленной бизнесмена надоело читать гневные комментарии, поэтому она решила ответить фанатам Ани Лорак.

Мурат Налчаджиоглу с невестой / instagram.com/muratnalca

Лилия пожелала хейтерам разбираться со своей жизнью, а не лезть в чужую. Также она отметила, что только они с Муратом знают, что между ними происходит.

"Смешно наблюдать за тем, как кто-то пытается угадать, что действительно происходит в чужой жизни, и предлагают свои варианты. Хочется просто пожелать вам большого счастья и заняться собой и своей жизнью", — прокомментировала избранница Мурата.

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