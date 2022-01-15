Невеста экс-мужа Ани Лорак ответила на упреки о том, что Мурат ее бросит

Избраннице бизнесмена надоело читать комментарии от хейтеров.
Невесту бывшего мужа певицы Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, часто хейтят в комментариях.
В частности, ей постоянно пишут, что Мурат любит только Каролину, а ее он рано или поздно бросит. Более того, некоторые комментируют внешность Лилии и не стесняются ее обозвать.
Похоже, возлюбленной бизнесмена надоело читать гневные комментарии, поэтому она решила ответить фанатам Ани Лорак.
Лилия пожелала хейтерам разбираться со своей жизнью, а не лезть в чужую. Также она отметила, что только они с Муратом знают, что между ними происходит.
"Смешно наблюдать за тем, как кто-то пытается угадать, что действительно происходит в чужой жизни, и предлагают свои варианты. Хочется просто пожелать вам большого счастья и заняться собой и своей жизнью", — прокомментировала избранница Мурата.
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