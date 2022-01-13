Невеста экс-мужа Ани Лорак в крошечном бикини похвасталась немалой грудью

Мурат вместе с любимой улетел на отдых.

Экс-муж певицы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, после новогодних праздников решил еще немного отдохнуть.

В частности, мужчина уехал в теплую Танзанию, а именно в Занзибар. Компанию ему составила его невеста – Лилия.

Как только они приехали в гостиницу, сразу же надели пляжные наряды и пошли к Индийскому океану. К слову, влюбленные уже успели сделать первые снимки в солнечной стране. В частности, в своем Instagram Лилия опубликовала довольно пикантное фото.

Невеста Мурата Налчаджиоглу / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Любимая Мурата позировала на фоне океана в крохотном бикини, демонстрируя немалый бюст. Свой образ избранница бизнесмена дополнила леопардовым парео.

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