Невеста известного певца ошеломила своей фигурой после родов: фото до и после

Невеста украинского певца, исполнителя хитов "Провела екскурсію", "Відриваючись" Ильи Парфенюка, блогерша Симбочка рассекретила свой вес после родов и ошеломила свежими фото.

Так, блогерша в своем фотоблоге призналась, что на вторую неделю после беременности потеряла почти семь килограммов и похвасталась своей стройной фигурой. По ее словам, ее вес сейчас составляет 50 кг, а до беременности был 52 кг.

Симбочка / Фото: instagram.com/simbochkka

Симбочка / Фото: instagram.com/simbochkka

Симбочка / Фото: instagram.com/simbochkka

Симбочка / Фото: instagram.com/simbochkka

"Пока наша мини спит, папа фотографирует мамку", - подписала кадры Симбочка.

Подписчики невесты Парфенюка были поражены стройной фигурой, поэтому засыпали блогершу комплиментами в комментариях:

Какая ты красавица, всем бы так выглядеть через две недели после родов

Недавно родила, а так хороша

Симба, это р*з*об! Вот бы всем после родов такой вид иметь

Симбочка, это пожар! Невероятно

Отметим, блогер Симбочка вместе с женихом, певцом Parfeniuk, 31 марта сообщили, что впервые стали родителями. У них родилась дочь, которую назвали Софией. Недавно артист растрогал фото с новорожденной крохой на руках.

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