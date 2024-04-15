Невеста известного певца ошеломила своей фигурой после родов: фото до и после

Блогерша Симбочка призналась, сколько килограмм она уже избавилась.
Невеста украинского певца, исполнителя хитов "Провела екскурсію", "Відриваючись" Ильи Парфенюка, блогерша Симбочка рассекретила свой вес после родов и ошеломила свежими фото.
Так, блогерша в своем фотоблоге призналась, что на вторую неделю после беременности потеряла почти семь килограммов и похвасталась своей стройной фигурой. По ее словам, ее вес сейчас составляет 50 кг, а до беременности был 52 кг.
"Пока наша мини спит, папа фотографирует мамку", - подписала кадры Симбочка.
Подписчики невесты Парфенюка были поражены стройной фигурой, поэтому засыпали блогершу комплиментами в комментариях:
- Какая ты красавица, всем бы так выглядеть через две недели после родов
- Недавно родила, а так хороша
- Симба, это р*з*об! Вот бы всем после родов такой вид иметь
- Симбочка, это пожар! Невероятно
Отметим, блогер Симбочка вместе с женихом, певцом Parfeniuk, 31 марта сообщили, что впервые стали родителями. У них родилась дочь, которую назвали Софией. Недавно артист растрогал фото с новорожденной крохой на руках.
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