Невеста Клопотенко рассекретила, как они познакомились и каким было первое необычное свидание

Евгений Клопотенко с невестой / © instagram.com/klopotenko

Реклама

Невеста украинского кулинара и ресторатора Евгения Клопотенко рассекретила, как они познакомились и каким было первое необычное свидание.

Знаменитость уже более года находится в отношениях с Екатериной Воскресенской. Их история началась со знакомства в Карпатах, где они вместе побывали на благотворительном ужине. Однако парочка в интервью на YouTube-канале Марички Падалко признается, что тогда все ограничилось только общим фото. Второй раз влюбленные встретились на дне рождении общей подруги. Уже с тех пор и началась их именно романтическая история.

Евгений Клопотенко с невестой / © YouTube-канал Марічка

"У нас два знакомства произошло. Впервые мы познакомились в Карпатах. На День Независимости был благотворительный ужин в одном комплексе в горах, Евгений был одним из шефов. Приятное впечатление у меня было. Второе - было 24 ноября 2024 года, это было на дне рождении наших общих подруг. Мы оттуда и начали", - говорит Екатерина.

Реклама

К слову, на дне рождении подруги пара особо и не общалась, однако уже потом они начали переписываться в соцсетях. Наконец, Евгений и Екатерина договорились позавтракать вместе. Однако у Воскресенской не получалось. Впрочем, Клопотенко не мог оставить девушку голодной, поэтому привез ей завтрак, который они вместе ели в авто. Как говорит Екатерина, таким и было их первое свидание.

Евгений Клопотенко с невестой / © YouTube-канал Марічка

"Первое свидание - мы тогда договорились, что завтракаем вместе. Но я как-то поздно проснулась, а Евгений был на интервью. Я не успевала. А он сказал, что вы же все равно захотите позавтракать утром, я сейчас приготовлю и вам привезу. Мы завтракали в его машине у меня под домом приготовленным им завтраком", - поделилась Екатерина.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ЗАРУЧЕНИЙ КЛОПОТЕНКО: свобода у стосунках, спілкування з КОЛИШНІМИ й ШЛЮБНИЙ КОНТРАКТ

Напомним, недавно певица SKYLERR удивила историей знакомства с возлюбленным. Оказывается, первое свидание парочки было на кладбище.