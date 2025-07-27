Невеста Мика Джаггера показала сына от 82-летнего музыканта и удивила его сходством с отцом

Мик Джаггер с невестой / © instagram.com/melhamrick

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Известный музыкант и солист группы The Rolling Stones Мик Джаггер недавно отпраздновал свое 82-летие.

В праздничный день его невеста, балерина Мелани Хемрик порадовала фанов в Instagram серией их редких совместных фото. На фотографиях, сделанных в разное время, парочка предстает в элегантных нарядах на различных событиях. Кроме того, избранница музыканта впервые за долгое время показала их 8-летнего сына, который значительно подрос и стал еще больше похож на звездного отца.

Мик Джаггер с невестой / © instagram.com/melhamrick

Мик Джаггер с сыном / © instagram.com/melhamrick

Вероятно, на милом семейном фото Джаггер попозировал с маленьким сыном Деверо во время пасхальных праздников. Об этом свидетельствуют декорации на столе, а также их забавный аксессуар — обруч с ушками.

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"С Днем рождения!" — поздравила возлюбленного Мелани, которая моложе музыканта на 44 года.

К слову, Мик Джаггер является отцом восьмерых детей от пяти разных женщин. К тому же артист уже имеет шестерых внуков и трех правнуков. Самого младшего наследника Джаггеру родила балерина Мелани Хемрик. Несмотря на длительные отношения, пара официально не замужем, хотя летом 2023-го инсайдеры начали говорить о вероятной помолвке.

Напомним, недавно начали распространяться слухи о вероятном романе актрисы Анджелины Джоли с известным коллегой, с которым ей приписывали роман еще во время съемок в фильме "Турист".