Невеста Сергея Танчинца раскрыла правду об их романе и ответила на упреки о разнице в возрасте

Сергей Танчинец и его невеста Юлиана

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Невеста лидера группы "Без Обмежень", певца Сергея Танчинца ответила на волну критики в свою сторону после помолвки с музыкантом.

Так, в личном TikTok-аккаунте Юлиана Корецкая опубликовала милые романтические кадры из разных периодов жизни, где они демонстрируют свои чувства через объятия и поцелуи. В комментариях сразу заподозрили, что, мол, такие отношения не продлятся долго и упрекнули Юлиану за разницу в возрасте с артистом. Она же не смолчала и дала мастерский отпор хейтерам.

Корецкая откровенно заявила, что не была в статусе "любовницы" Танчинца, а также добавила, что в целом для музыканта это лишь вторые серьезные отношения в жизни. Кроме того, отреагировала на якобы их большую разницу в возрасте, которая составляет более 15 лет. Пиарщица отметила, что выбирает искренние чувства к человеку, а не цифры в паспорте. И напоследок пожелала хейтерам работать над своей жизнью.

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Юлиана Корецкая об отношениях с Сергеем Танчинцем

Юлиана Корецкая об отношениях с Сергеем Танчинцем

"Люди уже более двух лет разведены. Это для вас "недавно"? Следите за собой. Наши отношения начались через длительное время после их развода. Поэтому спасибо, конечно, за вывод, но лучше следите за фактами, а не разводите грязные сплетни. У человека вторые серьезные отношения за всю жизнь, в каком здесь месте "сегодня одна — завтра другая". И когда люди находят "того самого" или "ту самую" и сияют ежедневно от счастья, влюбляются, живут счастливы и в любви — на возраст абсолютно безразлично. Да и у нас не такая большая разница", — написала Юлиана в ответ на комментарии хейтеров.

Несмотря на все, под публикацией также нашлось немало юзеров, которые наоборот порадовались за счастье пары и их любовь: "Невероятно красивые", "Не понимаю хейта: все взрослые люди и вы не имеете права судить их, пара замечательная", "Смотрю на вас и верю в искреннюю любовь".

Напомним, недавно невеста солиста группы The Rolling Stones Мика Джаггера показала сына 82-летнего музыканта и удивила их сходством.