Невеста Сергея Танчинца восхитила их поцелуем и показалась с музыкантом за границей

Сергей Танчинец с невестой

Реклама

Невеста солиста группы "Без Обмежень" Сергея Танчинца показала закулисную жизнь во время их благотворительного тура.

Так, фронтмен поехал по городам Северной Америки для сбора средств на покупку дронов, снайперских комплексов, реабилитацию военных и обеспечение других необходимых вещей для Сил обороны Украины. Вместе с группой поехала и его невеста Юлиана, которая также является пиарщицей "Без Обмежень".

В перерыве между подготовкой к концертам в первых американских городах влюбленные поделились с фанами нежной фотографией в блоге. В кадре они нежно попозировали, целуя друг друга на фоне лестницы за кулисами. Юлиана в подписи к фото отметила, что таким чувственным выдался момент незадолго перед выходом на сцену.

Реклама

Сергей Танчинец с невестой

"За минуту до выхода на сцену в Нью-Йорке", — нежно подписала фотографии возлюбленная Сергея.

В комментариях звездную пару засыпали комплиментами:

Такие кисы

Ну какие красивые

Сладкие

Вай, какие класснюлики. Люблю и обнимаю вас

Напомним, недавно певец Виктор Бронюк показал свою жену-красавицу и публично обратился к ней по случаю важного праздника в семье.