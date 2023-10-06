Невестка Дэвида Бекхэма поздравила его непристойными фото и нарвалась на критику: "Как это пренебрежительно"

В Сети жестко раскритиковали невестку футболиста Дэвида Бекхэма и его супруги Виктории, модель Николу Пельтц.

Жена старшего сына супругов Бруклина на своей странице в Instagram поздравила тестя с выходом документального фильма о нем. Правда, сделала это Никола довольно странным способом, а точнее выбрала очень странные фото для поздравления.

Так, модель поделилась кадрами, на которых показала страстные объятия со своим мужем в номере отеля перед выходом на красный тротуар по случаю премьеры фильма.

В кадре Никола позировала в красном кожаном платье и капроновых чулках, в то время как Бруклин держал ее за ягодицы и горячо целовал.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

На одном из фото модель повернулась к камере спиной и рукой тоже взяла себя за бедра.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

"Минувшая ночь была невероятной, поздравляем Дэвида Бекхэма", — подписала странную подборку Никола.

Лишь на последнем фото в карусели Пельтц добавила фотографию вместе со всей семьей Бекхэмов, сделанной во время допремьерного показа. В публикации супруга Бруклина также обозначила всех членов семьи мужа.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм с семьей / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Пользователям Сети такое публичное приветствие к тестю показалось очень дерзким и неприличным. В комментариях невестку Бекхэмов жестко подвергли критике за ее публикацию.

Удивительные фото для приветствия...

Это самый плохой выбор кадров для этой публикации...

О чем ты думала, когда метила тестя под этими фото?

Как пренебрежительно по отношению ко всей семье Бекхэмов!

Напомним, в документальном фильме Виктория Бекхэм ошеломила подробностями личной жизни с футболистом и впервые прокомментировала предательство Дэвида с помощницей.

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