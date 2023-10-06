Невестка Дэвида Бекхэма поздравила его непристойными фото и нарвалась на критику: "Как это пренебрежительно"

На днях о футболисте вышел документальный фильм.
В Сети жестко раскритиковали невестку футболиста Дэвида Бекхэма и его супруги Виктории, модель Николу Пельтц.
Жена старшего сына супругов Бруклина на своей странице в Instagram поздравила тестя с выходом документального фильма о нем. Правда, сделала это Никола довольно странным способом, а точнее выбрала очень странные фото для поздравления.
Так, модель поделилась кадрами, на которых показала страстные объятия со своим мужем в номере отеля перед выходом на красный тротуар по случаю премьеры фильма.
В кадре Никола позировала в красном кожаном платье и капроновых чулках, в то время как Бруклин держал ее за ягодицы и горячо целовал.
На одном из фото модель повернулась к камере спиной и рукой тоже взяла себя за бедра.
"Минувшая ночь была невероятной, поздравляем Дэвида Бекхэма", — подписала странную подборку Никола.
Лишь на последнем фото в карусели Пельтц добавила фотографию вместе со всей семьей Бекхэмов, сделанной во время допремьерного показа. В публикации супруга Бруклина также обозначила всех членов семьи мужа.
Пользователям Сети такое публичное приветствие к тестю показалось очень дерзким и неприличным. В комментариях невестку Бекхэмов жестко подвергли критике за ее публикацию.
- Удивительные фото для приветствия...
- Это самый плохой выбор кадров для этой публикации...
- О чем ты думала, когда метила тестя под этими фото?
- Как пренебрежительно по отношению ко всей семье Бекхэмов!
Напомним, в документальном фильме Виктория Бекхэм ошеломила подробностями личной жизни с футболистом и впервые прокомментировала предательство Дэвида с помощницей.
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