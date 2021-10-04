Невесту экс-мужа Ани Лорак захейтили в Сети: "Побежит он снова к Каролине"

Невесту экс-мужа Ани Лорак захейтили в Сети: "Побежит он снова к Каролине"

Некоторые пользователи не могут смириться, что Мурат расстался с артисткой.

Невесту бывшего мужа певицы Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу жестко захейтилы в Сети.

На своей странице в Instagram новая избранница Мурата опубликовала новый снимок, на котором изображена вместе со своим возлюбленным. На фото счастливая невеста позирует с мужем в киевском "воздушном" ресторане.

Экс-муж Ани Лорак с новой возлюбленной / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Но, похоже, некоторые пользователи до сих пор не могут смириться с тем, что у Мурата теперь новая возлюбленная. В комментариях под фото они захейтили невесту бизнесмена. Они считают, что Ани Лорак гораздо лучше:

Лорак лучше!

Это ненадолго. И так все понятно, побежит он снова к Каролине, только ей он не нужен.

Все равно он любит Ани Лорак.

Она похожа на Каролину.

Отметим, что Ани Лорак была замужем за Муратом Налчаджиоглу в течение 10 лет. И 31 января 2019-го Ани и Мурат официально развелись. На развод подала артистка.

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