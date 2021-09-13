Нежная Ксения Мишина в купальнике похвасталась стройной фигурой

Артистка вспомнила свой отдых.

Украинская актриса Ксения Мишина, которую не так давно заметили вместе с Александром Эллертом на свадьбе у друзей, вспомнила свое лето.

На странице в Instagram артистка разместила несколько снимков, сделанных во время ее отдыха. На фото Ксения изображена в черном сплошном купальнике. Звезда лежит в сетке на яхте и принимает солнечные ванны.

instagram.com/misha.k.ua

Пляжный наряд Мишиной идеально подчеркнул ее стройную фигуру. "Закрываем сезон! Прекрасное лето спасибо тебе. Не прощаемся" — подписала снимки Мишина.

Поклонники не стали скрывать, что внешний вид кумира их вдохновляет:

Какая вы все же роскошная

Невероятно привлекательная девушка

Влюблен в эти ножки

instagram.com/misha.k.ua

Напомним, что не так давно сценарист "Квартала 95" Александр Эллерт прокомментировал, что же между ними с Ксенией Мишиной сейчас. Он признался, что скупает для нее все цветы в магазинах.

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