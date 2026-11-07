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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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"Ничего не украла": звезда "МастерШеф" сделала заявление по подозрению ДБР в махинациях на 250 тыс. грн

Старшей лейтенантке ВСУ обвиняют в уклонении от службы и незаконном получении средств.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Виктория Кузнецова

Виктория Кузнецова / © скриншот с видео

Участница «МастерШеф-16» и старшая лейтенантка ВСУ Виктория Кузнецова прокомментировала подозрение Государственного бюро расследований, связанное с вероятным уклонением от военной службы и незаконным получением выплат.

Уголовное производство касается событий, по версии следствия, происходивших в 2025 году. Тогда военнослужащая официально находилась на стационарном лечении. В то же время правоохранители выяснили, что она могла заниматься совсем другими делами. В частности, участвовала в съемках кулинарного шоу. Также ездила в Киев, Харьков и Одесскую область. Тем не менее, военная часть продолжала начислять ей денежное довольствие.

Виктория Кузнецова / © Instagram

Виктория Кузнецова / © Instagram

Сама Виктория после оглашения подозрения впервые публично высказалась о ситуации в Instagram-stories. Она подчеркнула, что участие в популярном телепроекте было осуществлением ее давней мечты, а не преступлением, и отрицала какие-либо незаконные действия.

«Я просто хочу доказать, что я ничего плохого не сделала и ничего в этой стране не украла. Да, я всю жизнь мечтала о „МастерШефе“, да, я пошла туда и теперь за это на меня спустили всех собак. Интересно, что же столь значительное вы прикрываете?» — заявила Кузнецова.

История Виктории Кузнецовой / © соцмережі

История Виктории Кузнецовой / © соцмережі

По информации ДБР, в результате вероятной схемы государственный бюджет понес убытки почти на 250 тысяч гривен. Старшей лейтенантке сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: уклонение от военной службы путем обмана в условиях военного положения и мошенничество, что нанесло значительный ущерб. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Виктория Кузнецова / © Instagram

Виктория Кузнецова / © Instagram

Кузнецова также напомнила, что присоединилась к войску еще в 2015 году. По ее словам, за все время службы она даже не задумывалась о совершении уголовных преступлений. После волны критики, с которой уже столкнулась из-за этой истории, в дальнейшем комментировать дело она планирует исключительно через адвоката.

Напомним, что недавно звезда «МастерШефа» Татьяна Литвинова продает свой ресторан в Одессе, где работала 10 лет, и уже оценила его стоимость.

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