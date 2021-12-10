Ники Минаж посветила своими пышными формами, когда позировала полностью обнаженной

Таким образом, звезда поздравила себя с днем рождения.

Популярная американская рэп-исполнительница Ники Минаж 8 декабря отпраздновала свой день рождения.

Артистке исполнилось 39 лет. Реперша получила немало поздравлений от фанатов. Впрочем, своих поклонников Ники тоже порадовала. Исполнительница в своем Instagram опубликовала довольно пикантные фото. На снимках звезда топлес соблазнительно позировала с праздничным тортиком в руке.

Горячие фото Ники Минаж / instagram.com/nickiminaj

Впрочем, на этом артистка не остановилась и решила снять с себя трусики. Она села на большого игрушечного медведя и выбрала такую позу, которая хорошо продемонстрировала ее пышные ягодицы. Свою большую грудь Ники спрятала.

Горячие фото Ники Минаж / instagram.com/nickiminaj

"Поздравьте с днем рождения плохую девочку", — подписала фото знаменитость.

Ошарашенные поклонники Ники бросились исполнять просьбу своего кумира. Они написали немало приятных слов с поздравлениями.

Горячие фото Ники Минаж / instagram.com/nickiminaj

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