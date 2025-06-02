Никита Добрынин честно признался, как воспитывает сына от экс-супруги Квитковой: "Все объясняю ему"

Никита Добрынин с сыном / © instagram.com/nikitadobrynin

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Украинский ведущий Никита Добрынин поделился подробностями воспитания своего трехлетнего сына Льва, которого ему родила бывшая жена - блогерша Даша Квиткова.

Как признается ведущий, с Дашей они пришли к согласию воспитывать мальчика без давления, манипуляций и жестких методов. Оба придерживаются принципа честности и справедливости в общении с сыном, чтобы дать ему возможность расти в атмосфере уважения и безопасности. Они стараются избегать разделения ролей на "хорошего" и "плохого". Зато звездные родители любят и все объясняют Льву.

В свою очередь Никита Добрынин признается, что самым большим вызовом в его отцовстве является именно терпение. Впрочем, он верит, что главное в воспитании - это личный пример.

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Никита Добрынин с сыном / © instagram.com/nikitadobrynin

"Это терпение. Главное - не срываться, не нервничать и своим примером показывать сыну, как поступать, вести себя и проявлять свои эмоции. Мы поговорили с Дашей и у нас нет плохого и хорошего полицейского. У нас есть справедливые родители, которые безгранично любят сына, но честны с ним. Стараюсь не создавать ему стрессовых ситуаций, но при этом все объясняю ему", - рассказал звезда в комментарии "Люкс ФМ".

Отметим, Никита Добрынин и Даша Квиткова стали одной из самых известных пар после проекта "Холостяк". Их брак стал примером того, как реалити может перерасти в настоящие отношения. Однако в июле 2022 года пара официально сообщила о разводе. Тем не менее, оба неоднократно подчеркивали - любовь к сыну для них превыше всего.

Напомним, недавно танцовщица Илона Гвоздева на фоне кризиса с мужем и заявления на развод призналась, как на это реагируют их дети.