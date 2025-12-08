Никита Добрынин честно высказался о женихе экс-супруги Квитковой и их отношениях: "Мы видимся"

Никита Добрынин, Даша Квиткова и Владимир Бражко

Реклама

Ведущий проекта «Ближе к звездам» на телеканале ТЕТ Никита Добрынин откровенно высказался о новом избраннике бывшей жены Даши Квитковой.

Как известно, уже длительное время блогерша находится в отношениях с футболистом Владимиром Бражко. Они уже обручились и совместно воспитывают сына Даши Левчика от брака с Никитой. По словам ведущего, именно из-за ребенка он познакомился с женихом звезды. И все для того, чтобы убедиться, что сын будет расти в согласии. B в результате мужчины нашли общий язык.

«Мы пересекаемся, мы видимся. Самое главное находить контакт. Мы в прекрасных отношениях, проблем нет. Самое главное для меня — как чувствует себя ребенок. Это основа основ. Если ему комфортно — супер», — рассказал знаменитость в комментарии «Тур звездами».

Реклама

Даша Квиткова и Никита Добрынин с сыном

В то же время Добрынин отметил, что не ревнует Льва к Владимиру. А также добавил, что сын все понимает и не называет нового возлюбленного мамы папой. Но ведущий еще раз подчеркнул, что прежде всего для него важна безопасность малыша, которую он получает.

«Нет никакой подмены понятий. Он прекрасно осознает кто и где. Самое главное, чтобы был обернут вниманием, теплом и безопасностью — это очень важно. Но мое сердце спокойно за малого», — добавил шоумен.

Напомним, недавно блогерша Даша Квиткова сделала неожиданное заявление о браке с Владимиром Бражко и раскрыла, правда ли тайно с ним заключила брак.