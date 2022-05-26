Никита Добрынин и Даша Квиткова пожертвовали для ВСУ один млн гривен

Звездные супруги Никита Добрынин и Даша Квитковая помогают украинской армии ускорить победу и выгнать оккупантов из Украины.

В частности, знаменитости решили перевести в фонд Сергея Притулы один миллион гривен. Эти средства они заработали на продаже курсов по криптовалюте.

Как звезды написали в своем Instagram, они выбрали именно фонд Притулы, потому что все средства идут для помощи украинской армии.

"Сегодня мы с Никитой, наша команда и вы помогли нашей армии – ВСУ. Мы перевели в фонд Сергея Притулы один миллион гривен. Это средства, которые мы получили благодаря запуску нашего обучения по крипте, которое сегодня началось. Почему выбрали этот фонд? Потому что он активно помогает нашим ребятам. Поэтому будем ждать отчета. Мы сделали это вместе! Слава Украине, слава нации и писец РФ", — написали супруги.

Даша Квиткова и Никита Добрынин пожертвовали деньги для ВСУ / Фото: instagram.com/kvittkova

Отметим, украинский ведущий и блогер Никита Добрынин еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды терробороны, чтобы защищать страну от российских оккупантов. Шоумен рассказал, что решил пойти служить, потому что должен, в первую очередь, защищать свою семью. Хотя жена Даша Квиткова отговаривала его, но он таки вступил в терроборону.

Читайте также: