Никита Добрынин и Даша Квиткова стали родителями и показали новорожденного сына

Малыш появился на свет сегодня утром.
Украинский ведущий Никита Добрынин и его жена, победительница "Холостяка" Даша Квиткова впервые стали родителями.
Блогерша родила любимому сына. Об этом новоиспеченные родители сообщили на своих страницах в Instagram и показали первые фото с новорожденным малышом.
"Сегодня наши сердца родились заново", — прокомментировала Квиткова.
Даша отметила, что мальчик появился на свет сегодня в 9:51 с весом 3760 граммов и ростом 56 сантиметров.
Со своей стороны, Никита заявил, что это лучший день в его жизни. Как влюбленные решили назвать первенца, пока неизвестно.
В комментариях фанаты супругов засыпали их поздравлениями с пополнением.
- Поздравляю вас! Здоровья малышу
- Вся страна радуется! Пупсу очень повезло с родителями
- Боже, поздравляю! Какой губастый подарочек
Напомним, Даша Квиткова и Никита Добрынин поженились 20 мая в 2020-м в Киеве. Их свадьба стала первой за всю историю проекта "Холостяк". Празднование было запланировано на май 2020-го. Однако в связи с карантином пара перенесла торжество на август в одном из столичных ресторанов возле Днепра.
О беременности пара объявила 20 января в этом году. Никита запостил фотографию с Дашей с отдыха на Мальдивах, где стоит перед ней на коленях, а его избранница позирует в купальнике, который подчеркнул округлый живот.