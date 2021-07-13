Никита Добрынин и Даша Квиткова стали родителями и показали новорожденного сына

Малыш появился на свет сегодня утром.

Украинский ведущий Никита Добрынин и его жена, победительница "Холостяка" Даша Квиткова впервые стали родителями.

Блогерша родила любимому сына. Об этом новоиспеченные родители сообщили на своих страницах в Instagram и показали первые фото с новорожденным малышом.

instagram.com/kvittkova

"Сегодня наши сердца родились заново", — прокомментировала Квиткова.

Даша отметила, что мальчик появился на свет сегодня в 9:51 с весом 3760 граммов и ростом 56 сантиметров.

instagram.com/kvittkova

Со своей стороны, Никита заявил, что это лучший день в его жизни. Как влюбленные решили назвать первенца, пока неизвестно.

В комментариях фанаты супругов засыпали их поздравлениями с пополнением.

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Напомним, Даша Квиткова и Никита Добрынин поженились 20 мая в 2020-м в Киеве. Их свадьба стала первой за всю историю проекта "Холостяк". Празднование было запланировано на май 2020-го. Однако в связи с карантином пара перенесла торжество на август в одном из столичных ресторанов возле Днепра.

О беременности пара объявила 20 января в этом году. Никита запостил фотографию с Дашей с отдыха на Мальдивах, где стоит перед ней на коленях, а его избранница позирует в купальнике, который подчеркнул округлый живот.

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