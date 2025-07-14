Никита Добрынин кардинально похудел и рассекретил, как избавился от лишнего веса: "Был пончиком"

Никита Добрынин

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У ведущего проекта "Ближче до зірок" на телеканале ТЕТ Никиты Добрынина отличная физическая форма и он постоянно придерживается четкого режима тренировок.

Однако, оказывается, так было не всегда. В юности он избегал уроков физкультуры и у него был избыточный вес. В 25 лет ведущий решил полностью изменить стиль жизни и занялся кроссфитом.

"Спорт появился в моей жизни после 25 лет. До того я был пампушкой, никогда не любил физкультуру, у меня были справки по состоянию здоровья, не всегда бегал кросс. Ребята гоняли в футбол, баскетбол, но это было не мое, и до сих пор я не люблю футбол. В какой-то момент я осознал: как построю себя до 30 лет, таким и останусь. Поэтому начал тренироваться в зале, когда в Украине еще не был известен кроссфит", - делится шоумен.

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Никита Добрынин

Сегодня ведущий занимается спортом едва ли не каждый день. В его тренировочном графике - бокс, зал и пробежки с беговым клубом. Никита Добрынин уверяет, что для него это больше, чем просто о побегать. Это о сообществе интересных людей совершенно разных профессий, которое вдохновляет и мотивирует.

"В спорте очень важно радовать себя отдельными вещами, как новая локация, интересная компания, новая спортивная форма или кроссовки. Это все тоже вдохновляет", - подчеркнул ведущий.

Он признается, что именно спорт помогает ему двигаться вперед, расти профессионально и поддерживать ментальное состояние.

Никита Добрынин

"Спорт для меня - это о физической форме, которая влияет на внутреннее состояние. Спорт - это о дисциплине, и когда ты тренируешься, именно тогда дисциплина приходит во все сферы твоей жизни, а особенно это влияет на упорядоченность работы", - отметил шоумен.

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Напомним, недавно у Никиты Добрынина был особенный праздник. У сына ведущего от бывшей жены, блогерши Даши Квитковой, был день рождения. Шоумен уже показал, как они все вместе праздновали 4-летие Льва.