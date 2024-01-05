Никита Добрынин на фоне слухов о романе с известной блогершей ответил, свободно ли его сердце

Украинский ведущий Никита Добрынин, который долго подогревалслухи об отношениях с блогершей Чарой Хорив, честно ответил, занято ли сейчас его сердце.

Так, шоумен рассказал, что сейчас не в отношениях. Впрочем, тут же заверил, что и сердце его тоже не совсем свободно, ведь его поиски продолжаются. На что именно намекал ведущий, остается загадкой.

"Постоянных полноценных отношений сейчас у меня нет. Мне сложно сказать, что мое сердце свободно, потому что, честно скажу, я в постоянном поиске. На самом деле мне хочется любви, заботы, внимания… Я не могу сказать, что мое сердце сейчас абсолютно свободно и я такой: "Предлагайте варианты", – заинтриговал знаменитость в интервью программе "Ближче до зірок".

Никита Добрынин и Чара Хорив, с которой шоумену приписывают отношения / Фото: muzvar.com.ua

К тому же Никита поделился, о каких отношениях мечтает и кого видит возле себя.

"За это время отношений и разного жизненного опыта я понял, что искренность – это самое главное. Не будет такого, что не договариваются определенные моменты, будем абсолютно открытыми. И я считаю, что в каждых отношениях важны личные границы. Что касается визуальных параметров то они могут меняться. Это все условности", – отмечает шоумен.

Напомним, недавно Никита Добрынин показал, как наедине с сыном отпраздновал свое 34-летие.

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