Никита Добрынин назвал причину развода с Дашей Квитковой и как пытался спасти брак

Украинский ведущий Никита Добрынин назвал причину развода с Дашей Квитковой и признался, как пытался спасти их брак.

Шоумен неохотно делится подробностями разрыва с бывшей супругой. Однако на шоу "Пісня мого життя" на канале "1+1 Украина" Добрынин рассказал, что они развелись, ведь любовь начала угасать, намекнув, что именно у Даши к нему. Ведущий отметил, что "ты не можешь любить, когда не получаешь взаимные чувства". Пара решила расстаться и не держаться за брак ради ребенка.

Никита Добрынин и Даша Квиткова / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

К сожалению, не хочется, наверное, держаться семьей исключительно ради ребенка. Хочется быть честными в своих чувствах и, разумеется, ты не можешь любить, когда не получаешь взаимные чувства. К сожалению, иногда так складывается, когда и у чувств есть какой-то свой срок годности", - поделился шоумен.

Никита Добрынин признался, что они с Дашей обвенчались, ведь надеялись, что это даст второе дыхание их отношениям. Таким образом супруги пытались спасти брак. Однако этого не произошло.

"Возможно, мы шли венчаться, чтобы обновить, закрепить, получить какую-нибудь новую энергию. Но если и этой новой энергии уже нет, к сожалению, ничего не складывается", — признался ведущий.

Никита Добрынин и Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Тем не менее, шоумен ни о чем не жалеет. Никита рад, что именно Даша родила ему сына Льва. Ведущий подчеркнул, что блогерша – прекрасная мама, которая очень любит мальчика и прекрасно о нем заботится.

"Буду честным, я очень счастлив, что у Льва мама именно Даша. Я знаю, насколько она его любит, насколько сильно она вкладывается. Это видно по ребенку. Я ни о чем не жалею, потому что есть он. И все, что происходит в моей жизни и происходило в нашей жизни, стоит того момента, который есть сейчас – это наш сын", — добавил шоумен.

Никита Добрынин, Даша Квиткова и их сын / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Отметим, Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились в августе 2020 года, а уже в июле 2021-го у супругов родился сын Лев. В сентябре 2022 года влюбленные заключили церковный брак. Впрочем, уже через несколько месяцев пара ошеломила новостью, что разводится.

Напомним, недавно блогерша Кристина Горняк назвала причину развода с шоуменом Владимиром Остапчуком. Также бывшая избранница ведущего ответила, поддерживают ли они общение после разрыва.

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