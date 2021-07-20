Никита Добрынин очаровал фото с крошечным сыном

Ведущий активно участвует в уходе за малышом.
Экс-"Холостяк" Никита Добрынин, который ранее рассказал, как решился на партнерские роды, активно участвует в уходе за малышом.
Так, ведущий практически поровну с женой Дашей Квитковой делает все необходимые для крошечного Льва процедуры. К примеру, молодой отец показал, как укачивает младенца, а также носит маленького на руках, когда у того икота.
Интересно, что когда Добрынин в очередной раз укладывал спать сына, он и сам заснул.
Этот трогательный момент успела сфотографировать Квиткова. Поклонники признались, что были растроганы увиденным:
- Аа, это слишком мило
- Когда утро действительно доброе!
- Папина копия
Напомним, ранее Даша Квиткова рассекретила, сколько кило потеряла за 6 дней после родов. Блогер показала, как выглядит ее фигура.