Никита Добрынин откровенно признался, свободно ли его сердце: "Искренне надеюсь на этот год"

Никита Добрынин

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В проекте "Ближче до зірок" на телеканале ТЕТ Никита Добрынин регулярно раскрывает романтические подробности жизни украинских и мировых знаменитостей, в то время как сам о личном говорит крайне редко.

После развода с блогершей Дашей Квитковой, с которой воспитывает общего сына, он не афиширует новые отношения, но признается, что сейчас его сердце свободно. Ведущий открыт к чувствам и мечтает снова влюбиться – искренне, по-настоящему.

"Хочется любить, хочется влюбиться, встретить своего человека. Хочется быть влюбленным в жизнь вместе с ним. Искренне надеюсь, что этот год принесет новые достижения, новые урожаи", – прокомментировал Никита Добрынин.

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Никита Добрынин / © instagram.com/nikitadobrynin

Сейчас ведущий больше сосредоточен на карьере и саморазвитии. Он ищет вдохновение в новых вещах и после долгих лет работы на телевидении мечтает сыграть в театре.

"Мне очень нравится наблюдать за развитием украинского театра, за новыми театральными актерами. Меня вдохновляют известные люди, которые играют в кадре. Я тоже хочу выйти на театральную сцену. Уверен, что у меня это получится очень круто. Я человек талантливый, разносторонний, поэтому верю в свои силы – – осталось только попробовать", – поделился телеведущий.

Никита Добрынин обещает еще больше искренности в новом сезоне "Ближче до зірок", который уже 17 августа в 9:00 стартует на телеканале ТЕТ. Включайте проект каждое воскресенье утром и первыми узнавайте самое интересное о любимых звездах.