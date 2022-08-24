Никита Добрынин ответил, почему ушел с территориальной обороны

Украинский ведущий и блогер Никита Добрынин больше не служит в рядах ТРО ВСУ.

Ведущий Никита Добрынин в начале полномасштабной войны отправился защищать Киев от российских оккупантов.

Но сейчас знаменитость ничего не рассказывает о своей службе и не публикует никаких фотографий. Поэтому поклонники ведущего начали интересоваться, в ТРО ли он еще, или нет.

Как рассказал Никита, в рядах территориальной обороны он находился в самые напряженные месяца войны для Киева. Добрынин вместе с другими побратимами ловил ДРГ, караулил поля и леса.

Никита Добрынин / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"Первые полтора самые напряженные месяцы был в ТРО. Взял в руки автомат с первого дня, пошел под Киевом на пост. Без колебаний. Ловили ДРГ, караулил поля и леса. Есть что вспомнить", — рассказал знаменитость.

Но потом, когда ситуация изменилась, Добрынин ушел из территориальной обороны. Вернее, их смены распустили. Сам же Никита занялся волонтерством.

Никита Добрынин ответил, почему не служит в ТРО / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"Когда ситуация изменилась, и все позиции заняли в большинстве своем полиция и ВСУ, наши смены распустили. Занялся волонтерством и помогаю армии", — признался ведущий.

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