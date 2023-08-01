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Никита Добрынин похвастался новой необычной татуировкой на руке

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
642
Время на прочтение
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Никита Добрынин похвастался новой необычной татуировкой на руке

Никита Добрынин / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

На теле ведущего теперь красуется новое изображение.

Украинский телеведущий Никита Добрынин набил на руке новую татуировку.

Знаменитость уже успел похвастаться тату в своем Instagram. Ведущий опубликовал черно-белое фото, где со спины показал новую татуировку. На руке Никита набил пегаса, волшебного крылатого коня, которого оседлал всадник с копьем. Тату Добрынин набил черными красками в реалистическом стиле, однако мелкие детали мастер зарисовал белым цветом, чтобы изображение на руке было более четким и выделялось.

Новое тату Никиты Добрынина / © instagram.com/nikitadobrynin
Новое тату Никиты Добрынина / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Ведущий не стал объяснять, почему выбрал именно такую татуировку. Тем временем поклонники уже успели оценить новенькое тату Никиты. Они поинтересовались, настолько это было больно, ведь шоумен для татуировки выбрал место, где нежная и тоненькая кожа: "Великолепное тату, уверена, у него смысл", "на таком месте (кожа тоненькая, нежная) больно было?" "это что-то связано с войной? Очень нравится".

Напомним, недавно Никита Добрынин также решился на изменения во внешности. Шоумен сбрил бороду и удивил молодым видом.

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Дата публикации
Просмотры
642
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