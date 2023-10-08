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Никита Добрынин показал, чему учит двухлетнего сына от бывшей жены

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
513
Время на прочтение
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Никита Добрынин показал, чему учит двухлетнего сына от бывшей жены

Никита Добрынин с сыном / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Мальчик приехал к папе на несколько дней.

Телеведущий Никита Добрынин показал поклонникам, как проводит время со своим сыном Левом.

Время от времени он остается вместе с отцом на несколько дней. В сторож в Instagram шоумен показал, какие традиции у них с сыном уже успели появиться.

Никита Добрынин с сыном / © instagram.com/nikitadobrynin
Никита Добрынин с сыном / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Так, например, Добрынин учит маленькому Льву делать завтрак. Ведущий поделился кадрами, на которые показывал и рассказывал сыну все этапы приготовления омлета. Мальчик даже помог отцу взбить яйца для блюда.

"Утро у нас с сыном начинается так", – поделился Добрынин.

Никита Добрынин с сыном / © instagram.com/nikitadobrynin
Никита Добрынин с сыном / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

В перерывах между приготовлением Никита играл с Львом и играл с ним, держа мальчика на руках.

Никита Добрынин с сыном / © instagram.com/nikitadobrynin
Никита Добрынин с сыном / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

После вкусного завтрака звездный отец вместе с сыном отправился на прогулку. Добрынин поделился забавной фотографией с маленьким Львом в лифте.

Никита Добрынин с сыном / © instagram.com/nikitadobrynin
Никита Добрынин с сыном / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Напомним, что Никита Добрынин воспитывает сына вместе с бывшей женой Дашей Квитковой. На днях телеведущий впервые прокомментировал причины развода с блоггером и рассказал о совместном воспитании ребенка.

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Дата публикации
Просмотры
513
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