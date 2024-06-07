Никита Добрынин показал, как выглядел до популярности, и восхитил сходством с сыном

Украинский ведущий Никита Добрынин показал редкие фото со своего детства.

Так, в фотоблоге знаменитость вспомнил своих родителей и поделился рядом архивных фото, где совсем юным позирует рядом с мамой в объятиях. Как признается шоумен, его детство было нелегким и рос он только с мамой. Но жизнь, по словам Никиты, давала болезненные уроки, которые он до сих пор прорабатывает с психотерапевтом.

"Мой отец умер, когда я был еще маленьким. Моя мама, которая является врачом, моей поддержкой и психологом, всегда была рядом и помогала мне справляться со всеми трудностями. Была и есть. Благодаря ее поддержке я рос в чрезвычайно классной и умной семье. Но, знаете, даже имея такую мощную поддержку, жизнь иногда подбрасывает нам вызовы, которые оставляют следы. Как шрамы на теле. И потому я много работаю с психотерапевтом", – рассказал Добрынин.

Никита Добрынин с мамой / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Опираясь на свой опыт, ведущий посоветовал подписчикам никогда не сдаваться и освобождаться от травм прошлого. И добавил, что в любом возрасте не поздно меняться. Также звезда поделился несколькими фотографиями с юности, на которых пользователи видят сходство папы с сыном Львом.

"Если вам кажется, что тащите за собой детские травмы, страхи или боль, знайте – это не приговор. Мы можем работать над собой, меняться и становиться лучшими версиями самих себя. Отпустите старые раны, найдите свою внутреннюю силу и позвольте себе быть счастливыми. Помните: каждый из нас может выбирать свое сегодня, оно не обязательно должно быть тенью прошлого. Любовь и поддержка – это то, что помогает мне двигаться вперед. А иногда хороший разговор с другом может творить чудеса. Вы способны на большее, чем думаете, проверено на себе. Поэтому не бойтесь меняться и становиться теми, кем всегда мечтали быть", – призвал ведущий.

Никита Добрынин / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Никита Добрынин с сыном / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Напомним, недавно о собственных переменах заговорила певица Настя Каменских. Звезда в топе и шортах призналась, почему отказалась от некоторых вещей в спорте и как себя держит в форме.

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