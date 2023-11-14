Никита Добрынин показался с девушкой после признания, что больше не одинокий

Украинский ведущий Никита Добрынин, который недавно признался, что больше не одинокий, заинтриговал фото с таинственной девушкой.

С незнакомкой знаменитость показалась в своем Instagram. Никита вместе с девушкой сходил в кафе, где они вкусно пообедали. Добрынин не был многословным, а лишь оставил на фото слово "читмил", что подразумевается как плановое нарушение диеты.

Никита Добрынин с девушкой / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

На снимке, которым поделился шоумен, видны только волосы, рука и наряд, а также телефон девушки. К слову, фанаты начали предполагать, что таинственной незнакомкой, которая провела время в компании Никиты Добрыниной, была блогерша Чара Хорив.

Чара Хорив / Фото: instagram.com/charakhoriv

Дело в том, что в тот день знаменитость была одета в такую же кожаную куртку, что и девушка на фото шоумена. Также у Чары такие же волосы и телефон. Более того, чехол на iPhone имеет стикер с изображением кошки. Такой же породы и цвета домашняя любимица блогерши.

Кошка Чары Хорив / Фото: instagram.com/charakhoriv

Отметим, месяц назад Никиту Добрынина и Чару Хорив заподозрили в романе. Такие слухи появились после того, как парочка вместе посетила церемонию вручения музыкальной премии Muzvar Awards 2023. Кроме того, Никита лайкает почти все посты Чары в фотоблоге, а иногда даже оставляет комментарии.

Никита Добрынин и Чара Хорив / Фото: muzvar.com.ua

Читайте также: