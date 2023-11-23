Никита Добрынин после развода подогрел слухи о романе с известной блогершей

Украинский ведущий Никита Добрынин подогрел слухи о романе с известной блогершей.

В Instagram-stories знаменитость опубликовал фото, где изображен роскошный букет цветов из роз светлых оттенков. Шоумен философски подписал фото, что ему нравится дарить другим подарки и делать приятное.

"Самое приятное делать приятное другим. Со мной это так работает", — подписал кадр Добрынин.

Пост Никиты Добрынина / Фото: instagram.com/charakhoriv

Впоследствии известная блогерша Чара Хорив опубликовала в Instagram-stories фото, где она позирует с таким же букетом цветов, который ранее в фотоблоге показывал Никита Добрынин. Снимок звезда Сети не стала подписывать, а лишь оставила смайлик в виде белого сердечка.

Пост Чары Хорив / Фото: instagram.com/charakhoriv

Отметим, после развода с Дашей Квитковой Никита Добрынин закрутил новый роман. Шоумен сам признавался, что не одинок. Пользователи Сети подозревают, что его избранницей стала блогерша Чара Хорив.

Сам ведущий не рассекречивает, с кем встречается. Правда, на днях он опубликовал фотографию с загадочной девушкой. Лицо незнакомки шоумен не стал показывать. Однако пользователи узнали в ней Чару, ведь в тот день она была в таком же наряде, что и девушка на фото Добрынина.

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