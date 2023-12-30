Никита Добрынин празднует свой день рождения наедине с сыном и поделился планами на Новый год

Экс-муж Даши Квитковой, ведущий программы "Ближче до зірок" Никита Добрынин празднует важное событие.

Сегодня, 30 декабря, шоумену исполнилось 36 лет. Впрочем, по этому случаю Никита не собирается собирать крупную компанию друзей, чтобы громко отпраздновать. По его словам, он проведет этот особый день только с сыном Львом от Даши Квитковой.

"Как раз в эти выходные, 30 декабря, у меня День рождения. Я ничего не планирую и не хочу планировать. Точно буду с сыном в этот день, возможно, мы где-нибудь погуляем, посидим. Мне кажется, что это будет особый день рождения, когда я ничего не планировал и не собирал большой круг друзей", – рассказал Добрынин в интервью MMR.

Никита Добрынин / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Также за день до Нового года знаменитость поделился, как будет его встречать. В частности, Никита все возлагает на спонтанные решения. К тому же шоумен признался, что у него нет возможностей и настроения, чтобы праздновать событие с большим размахом.

"Что касается Нового года, думаю, что тоже все будет спонтанно, ведь ничего грандиозного не готовлю. Сейчас нет настроения и возможностей для того, чтобы праздновать. К тому же следующий день после Нового года – рабочий", – добавил ведущий.

Отметим, Никите Добрынину и Даше Квитковой после развода удалось сохранить дружеские отношения. Они поочередно проводят время с сыном. Однако недавно бывшие неожиданно появились вместе на новогоднем празднике сына в садике и показали, как провели время.

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