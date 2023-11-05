Никита Добрынин признался, сколько зарабатывает в месяц и что ему приносит доход

Шоумен также поделился, на что тратит свои деньги.

Украинский ведущий и блогер Никита Добрынин, который на днях рассказал о своих новых отношениях, признался, сколько денег в месяц ему нужно.

По словам Добрынина, эта сумма составляет от трех до десяти тысяч долларов. Ведущий признался, что заработок ему приносит работа в Интернете. В частности, деятельность, которая связана с YouTube и Instagram ведущего.

Добрынин вместе с тем поделился, на что тратит свой доход:

"Нужно платить за садик сына, нужно покупать продукты, нужно оплачивать аренду квартиры, нужно коммунальные услуги оплачивать, нужно помогать родителям", — перечислил Добрынин в "Невероятной правде о звездах".

Никита Добрынин / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Напомним, месяц назад Никита Добрынин впервые заговорил о причинах развода с блогершей Дашей Квитковой. Также шоумен признался, что разрыв с Квитковой дался ему нелегко, знаменитости пришлось обращаться к специалистам, чтобы наладить свое ментальное здоровье. В конце концов, бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения и в дальнейшем поддерживать здоровые отношения ради общего двухлетнего сына Льва.

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