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Никита Добрынин прокомментировал разрыв с Дашей Квитковой: "Ничего критического не произошло"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
964
Время на прочтение
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Никита Добрынин прокомментировал разрыв с Дашей Квитковой: "Ничего критического не произошло"

Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Пара совместно приняла это решение.

Поклонников пары телеведущего Никиты Добрынина и блогерши Даши Квитковой ошеломила новость об их расставании.

На своей странице в Instagram шоумен решил прокомментировать слова экс-жены и подтвердил, что к этому решению супруги пришли вместе. Как отметил Добрынин, они с Квитковой разошлись на дружеской ноте, поэтому он верит, что этап развода они смогут пройти достойно.

"Об интервью, которое вышло сегодня, могу лишь добавить, что быть сейчас отдельно — это наше общее решение. И это жизнь, ничего критического не произошло. Верю, что этот этап мы сможем пройти достойно", — написал ведущий.

Как ранее рассказала Даша, они с Никитой продолжают общение ради сына и даже вместе ходят к психологу. Однако уже некоторое время они не живут вместе и общаются исключительно по отцовству.

"Не будет грязного белья и поисков виновных. У нас растет сын и мы делаем все, чтобы остаться просто в здоровых родительских отношениях. Я буду благодарна за понимание и уважение к решению, которое мы приняли. Приняли не для вас, а для себя и своего дальнейшей жизни", — также написала в Instagram Даша.

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Дата публикации
Просмотры
964
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