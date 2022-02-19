Никита Добрынин рассекретил, как они с Квитковой мирятся после ссор

Никита Добрынин рассекретил, как они с Квитковой мирятся после ссор

Также шоумен рассказал, как строится их квартира.

Украинский ведущий Никита Добрынин уже почти два года женат на блогерше Даше Квитковой.

Конечно, как и у каждого молодого супруга, у них случаются иногда ссоры. В Instagram-stories у Никиты поинтересовались, как они потом мирятся. Ведущий признался, что первый шаг обычно делает он, потому что привык сразу решать трудности.

"Я выступаю инициатором. Не могу ждать, потому что привык сразу решать вопрос, а не откладывать", — отметил Добрынин.

Никита Добрынин рассказал о ссорах с женой / instagram.com/nikitadobrynin

Также Никита рассказал и об их квартире с Дашей. Еще год назад ведущий с женой вложили средства в строительство семейного гнездышка. А пока квартиру строили, они решили купить частный дом.

"ЖК еще строят, переносят пока сроки сдачи дома. Мы очень ждем, но уже столько идей перекрутили с этой квартирой. Так что все к лучшему", – поделился Добрынин.

Никита Добрынин рассказал о квартире / instagram.com/nikitadobrynin

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