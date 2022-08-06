Никита Добрынин рассекретил, какую сумму заработал на криптовалюте

Ведущий обновленного шоу "Жизнь известных людей" Никита Добрынин рассекретил, какую сумму заработал на одной из самых известных в мире криптовалют Bitcoin.

Так, шоумен отметил, что начал вкладываться в крипту еще 12 лет назад.

Сейчас его капитал равен сумме 4 биткоинов. Отметим, по состоянию на 6 августа 1 биткоин – это около 860 тысяч гривен (23 тысячи долларов).

Об этом Добрынин сообщил в своих Instagram-stories, отвечая на вопросы подписчицы.

Никита Добрынин / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Заметим, биткоин – самая популярная в мире цифровая валюта, первый выпуск которой состоялся в 2009 году. В октябре в 2021-м впервые в истории стоимость биткоина пересекла психологически важную отметку в 65 тысяч долларов. 20 октября криптовалюта стоила $65,872. Затем биткоин резко подешевел.

Напомним, жена Грега Чапкиса показала фото с их свадьбы. 10 лет назад пара пошла под венец.

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