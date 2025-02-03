Никита Добрынин рассекретил необычный ритуал перед выходом в кадр: "Всегда делаю одну странную штуку"

Ведущий проекта "Ближче до зірок" Никита Добрынин вспомнил свою первую работу на телевидении.

Его профессиональный путь начался с местного телеканала Черновцов. Тогда он работал в паре с известной сейчас телеведущей Юлией Зорий. Никита Добрынин растрогал их общим фото 15-летней давности и вспомнил, как волновался перед выходом в кадр. В панике он был готов убежать из студии.

"В первые годы работы на телевидении моим главным ритуалом перед съемками была паника. Я проверял текст по десять раз, спрашивал в гримерке, все ли прочитал, то ли одел или лучше бежать. Я пил воду маленькими глотками, будто бы она могла меня спасти", – поделился ведущий.

Никита Добрынин и Юлия Зорий

Со временем Никита Добрынин преодолел страх перед камерами и давно чувствует себя в кадре уверенно и комфортно. Сейчас его неизменным спутником во время съемок является черный крепкий кофе, без него он не пересекает порог студии "Ближче до зірок". Однако есть еще кое-что, чем ведущий каждый раз удивляет команду проекта.

"Я всегда делаю одну странную штуку: перед тем как зайти в студию, резко останавливаюсь, якобы вспомнил что-то важное, и делаю паузу, вдыхаю. Это как подготовка к прыжку. Камера же ловит не просто лицо, а энергию. Если ты зашел в кадр, как в свою квартиру после тяжелого дня, так тебя и воспримут", – прокомментировал Никита Добрынин.

Никита Добрынин

Уже 16 февраля их из Натали Солоник тандем возвращается в эфир с премьерными выпусками проекта "Ближче до зірок". Каждое воскресенье утром неизменные ведущие будут делиться звездными секретами и заглядывать за кулисы жизни украинских и мировых знаменитостей. Эксклюзивные интервью, вдохновляющие сюжеты, горячие бекстейджи из самых громких событий шоубизнеса – все это ждет зрителей в новом сезоне "Ближче до зірок" на телеканале ТЕТ.

Читайте также: