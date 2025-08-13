Никита Добрынин рассекретил неожиданный бизнес, благодаря которому заработал первые деньги

Никита Добрынин / © instagram.com/nikitadobrynin

Шоумен, блогер и ведущий проекта "Ближче до зірок" на телеканале ТЕТ Никита Добрынин поделился воспоминаниями, как заработал свои первые деньги.

Предпринимателем знаменитость пытался стать еще в детстве. Все началось в родном городе Никиты Добрынина - Черновцах. Родители ведущего торговали на базаре. Поэтому, он брал у них жевательные резинки и тоже продавал.

"Это было летом. Мои родители тогда торговали на базаре, я брал у них упаковки жвачек, выходил с ними в местный магазин и выставлял на продажу. Это были блоки Love is, Orbit и еще какие-то жвачки", - вспоминает Никита Добрынин.

Чуть позже он попробовал еще один бизнес, тоже связанный с продажами, но на этот раз вместо жевательных резинок уже были вишни, которые шоумен собирал у соседей: "Я собирал вишни в соседнем дворе, за что чуть не получил солью по заднице. Затем продавал эти вишни возле местного магазина в Черновцах, недалеко от дома".

Никита Добрынин

Это были первые деньги, которые он заработал сам. По словам ведущего, ему хотелось чаще покупать новые вещи - это и подтолкнуло к действию.

"Я рано начал самостоятельно зарабатывать. Мне хотелось купить себе футболку, новые кроссовки. Родители не могли позволить часто что-то покупать, но научили меня ценить труд и разумно распоряжаться деньгами", - прокомментировал ведущий.

Уже с 17 августа Никита Добрынин каждое воскресенье будет раскрывать личные истории и делиться эксклюзивами из жизни знаменитостей в новом сезоне проекта "Ближче до зірок". Включайте телеканал ТЕТ в 9:00 и просыпайтесь со свежей порцией искренних признаний и вдохновения от любимых звезд.