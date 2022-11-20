Никита Добрынин рассказал, как с семьей экономит электроэнергию

Ведущий подчеркнул, как бы оккупанты не пытались устроить нам тяжелую зиму, украинцы – несокрушимый народ.

Ведущий ЖВЛ Никита Добрынин затронул наболевшую для украинцев тему отключения света.

Знаменитость, который вместе с женой и маленьким сыном находится в Украине, отметил, что как бы российские оккупанты не пытались устроить украинцам невыносимую зиму, они не понимают, насколько мы сильный народ.

Также ведущий поделился, как он с семьей пытается экономить электроэнергию:

"Что касается нашей энергетики, что как действительно случится блекаут? Коротко говоря, blackout это когда электросеть сильно перегружена и испытывает аварийное отключение. То есть, когда отключают всех, и это может повлечь за собой ажиотаж. Поэтому, со своей стороны я с семьей тоже стараемся экономить электроэнергию", — сказал Добрынин.

Никита Добрынин с семьей / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Как один из вариантов сэкономить электроэнергию, ведущий предлагает, например, стирать ночью:

"Мы бережно и согласно рекомендациям пользуемся бытовыми приборами, особенно наиболее мощными. К ним можно отнести стирку, которая ночью будет наиболее практичной, потому что ночью такой нагрузки нет как например в часы пик, что есть днем. Ясно, что когда у тебя маленький дети, ты не ведешься на романтику с Tik-Tok: "нет света, не проблема, можно больше общаться, читать книги и тд". Поэтому я установил генератор, который помогает приготовить есть, согреть дом", — рассказал Добрынин.

Напомним, ранее ведущие 1+1 Юрий Горбунов, Соломия Витвицкая, Егор Гордеев, Неля Шовкопляс и другие поделились, чем занимаются, когда отключают свет.

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