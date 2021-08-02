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Никита Добрынин растрогал видео, как зацеловывает крошечного сына

Никита Добрынин растрогал видео, как зацеловывает крошечного сына

instagram.com/nikitadobrynin

Ведущий поделился милой публикацией.

Украинский шоумен Никита Добрынин, который недавно окрестил маленького сына, умилил видео со Львом.

В фотоблоге ведущий опубликовал трогательное черно-белое видео, на котором держит наследника на руках и зацеловывает кроху в носик. Мальчику нравятся нежности звездного отца.

Под роликом Никита оставил только смайлики, а вот его растроганные фолловеры написали ряд сообщений.

  • На это можно смотреть вечно.
  • Папино счастье
  • Как мило
  • Любовь

Напомним, ранее Квиткова показала Добрынина в слезах и рождения их сына. Блогерша поделилась трогательным видео.