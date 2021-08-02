Никита Добрынин растрогал видео, как зацеловывает крошечного сына

Ведущий поделился милой публикацией.
Украинский шоумен Никита Добрынин, который недавно окрестил маленького сына, умилил видео со Львом.
В фотоблоге ведущий опубликовал трогательное черно-белое видео, на котором держит наследника на руках и зацеловывает кроху в носик. Мальчику нравятся нежности звездного отца.
Под роликом Никита оставил только смайлики, а вот его растроганные фолловеры написали ряд сообщений.
- На это можно смотреть вечно.
- Папино счастье
- Как мило
- Любовь
Напомним, ранее Квиткова показала Добрынина в слезах и рождения их сына. Блогерша поделилась трогательным видео.