Никита Добрынин разошелся с новой девушкой и назвал причину

Популярный украинский ведущий Никита Добрынин признался, что разошелся с новой избранницей, с которой начал встречаться после развода с блогершей Дашей Квитковой.

Отношения пары прекратились около года назад. По словам шоумена, им с избранницей было сложно вдвоем. В частности, помешало желание меняться и дистанция. Никита Добрынин также в интервью "Люкс ФМ" добавил, что решение разорвать отношения было общим.

"Я встретил любовь, ее не удержал. Это было относительно недавно. Сложно объяснить, почему не сложились отношения. Это всегда движение с обеих сторон, желание менять и исправлять, дистанция. Не скажу, что проблема во мне или в человеке. Так сложилось. Это была просто дистанция и сложно было. Отношения были около года назад. Это была общая инициатива закончить эти отношения", - поделился ведущий.

Никита Добрынин / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Никита Добрынин пытается устроить свою личную жизнь, поэтому не сидит дома и ходит на новые свидания, чтобы наконец встретить ту самую. Как добавил ведущий, он хочет дарить избраннице любовь и заботиться о ней.

"Я хожу на новые свидания, я это делаю, конечно. Зачем останавливаться? Жизнь продолжается, мне 30 декабря 37 лет. Я не собираюсь останавливаться. Я хочу любить, общаться, это мое!" – добавил шоумен.

Никита Добрынин / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Отметим, с кем именно Никита Добрынин находился в отношениях – неизвестно. Долгое время ему приписывали роман с блогершей Чарой Хорив, однако ведущий это опроверг. В феврале этого года Никита Добрынин говорил, что его сердце занято, а его избранница не из публичной сферы. Однако их роман уже прекратился.

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