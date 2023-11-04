Никита Добрынин развенчался с Дашей Квитковой и впервые рассказал о новых отношениях

Шоумен признался, что в его сердце есть любовь.

Ведущий Никита Добрынин, недавно назвавший причину развода с Дашей Квитковой, признался, что больше не одинок.

Добрынин поделился, что он находится в состоянии влюбленности и чувствует себя счастливым в отношениях.

"Сейчас я скорее нахожусь в моменте влюбленности, чем какой-то полностью холостяцкой уединенной жизни. Я не в таких отношениях, чтобы сказать, что это серьезно, или что я хочу об этом заявлять. У меня есть любовь в сердце. И это самое главное. Мне хочется. оставлять персональное персональным", – сказал Добрынин в "Невероятной правде о звездах".

На вопрос, действительно ли у него роман с моделью Чарой Хорыв, с которой он месяц назад появился на светском мероприятии, Добрынин отвечать не стал. Вместо этого отреагировал улыбкой, что натолкнуло на мысль, что это может быть правда.

Никита Добрынин и Чара Хорыв / Фото: muzvar.com.ua

Рассказал Добрынин и о том, что они с Дашей Квитковой не только развелись, но и развенчались. Экс-супруги обвенчались за полгода до расставания. Никита рассказал, как проходит процедура расторжения церковного брака:

"Ты обращаешься к священнику повторно. Он дает свое добро и подписывает даже вам официальный документ о подобном", – сказал шоумен.

Даша Квиткова и Никита Добрынин обвенчались осенью 2022 года / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Напомним, что Никита Добрынин и Даша Квиткова развелись в июне 2023 года. Пара разошлась мирно, без публичных обвинений и обливанием грязи друг друга. Экс-влюбленные продолжают совместно воспитывать двухлетнего сына Льва.

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