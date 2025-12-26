Никита Добрынин резко высказался о переводе старых русскоязычных песен и объяснил, почему против

Никита Добрынин / © instagram.com/nikitadobrynin

Украинский ведущий Никита Добрынин резко высказался о переводе старых русскоязычных песен на украинский.

Шоумена удивляет, когда артисты так делают. По мнению знаменитости, переводить старые русскоязычные песни не стоит. На проекте "55 за 5" Никита Добрынин уже и объяснил, почему так считает. По словам ведущего, гораздо лучше создавать новый контент. Также он считает, если артист до этого мог создать хит на русском, то и может сделать это на украинском. Добрынин отметил, что, по его мнению, надо полностью искоренять российский контент в Украине, а взамен заполнять его полностью новым - с другим звучанием и смыслами.

"Перепевать старые песни (стоит запретить украинскому шоу-бизнесу - прим. ред.). Для меня это, честно, кринж, когда некоторые артисты перепевают русскоязычные песни на украинском. Для меня это странно. Неужели ты не можешь создать новый хит? Ты же до этого их создавал. Лучше генерировать какой-то новый продукт и не копировать российский контент", - отрезал ведущий.

